Ceny ostro w górę. Niektóre produkty podrożały nawet o ponad 20 procent. To spore obciążenie dla domowego budżetu

Ceny wzrosły zarówno w ogólnopolskich sieciach spożywczych, jak i u prywatnych sprzedawców. Podrożały owoce, mięsa, pieczywo, jak i nabiał. W Lublinie, w jednej z popularnych sieci sklepów za najtańsze jajka trzeba teraz zapłacić 4,49 zł (10 sztuk), a za ściółkowe – 9,99 zł. Poszły w górę też ceny mięs. Dla przykładu – opakowanie mięsa mielonego (500 g) skoczyło o około 2 zł. Drób również podrożał. Filety z kurczaka to aktualnie koszt około 12-16 zł za kilogram, a skrzydełka – powyżej 7 zł. Z kolei ceny wędlin zaczynają się od kilkunastu złotych, ale większość z nich oscyluje teraz w kwotach zbliżonych do 30, a nawet niemal 40-50 zł za kilogram. np. szynka włoska, która kosztowała 28 zł na kg, teraz kosztuje 33 zł. Za pomidory trzeba zapłacić od 5 zł do nawet 8 zł. Śliwki zaczynają się od kwoty 3,50/kg.

Na miejskich targowiskach też próżno szukać niższych cen. Za kilogram borówek trzeba tam zapłacić nawet 28 zł. Przy łucie szczęścia niewielkiego kalafiora można znaleźć za 2,90 zł, a większe sztuki zaczynają się od 4,90 zł, ale jeszcze niedawno ich ceny sięgały nawet 8-9 zł za sztukę. Za kilogram pomidorów na targu trzeba zapłacić natomiast około 4-5 zł. Pęczek rzodkiewki wcześniej można było znaleźć za 1,50 zł, dziś najtańszy kosztuje złotówkę drożej. Sprzedawcy sami przyznają, że podwyżki cen są widoczne gołym okiem.

- Warzywa i owoce znacznie teraz poszły w górę. Fasola już jest droga w tym roku i zanosi się na to, że nadal będzie droga. Kalafior też jest droższy niż był normalnie. Cytrusy też podrożały i to znacznie, czy to cytryny czy pomarańcze, czy grejpfruty, w porównaniu z ubiegłym rokiem to jest wzrost ceny o jakieś 30 procent. Drogie są też miękkie owoce, zwłaszcza teraz, gdy kończy się sezon. Jabłka też znacznie podrożały, te z letnich zbiorów, bo mało ich było, może jesienne będą tańsze, ale na ten moment trudno powiedzieć – mówi Małgorzata Horyńska, sprzedawczyni na jednym ze stoisk warzywnych na bazarze przy Alei Tysiąclecia w Lublinie.