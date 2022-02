Chełm. Były wicepremier Jarosław Gowin odwiedził biuro senatora RP prof. Józefa Zająca. Dyskutowano o Nowym Ładzie

W poniedziałek (7.02) o godzinie 12.30 w Chełmie rozpoczęła się konferencja członków Porozumienia z Senatorem RP prof. Józefem Zającem. Chwilę wcześniej doszło do spotkania z przedstawicielami lokalnych firm. – Tutaj pan premier Morawiecki i pan premier Kaczyński mieliby okazje wysłuchać opinii o Polskim Ładzie, opinii sformułowanych przez samych przedsiębiorców – mówił prezes Porozumienia Jarosław Gowin.

Jak podał były wicepremier w styczniu swoje bankructwo ogłosiło około 30 tysięcy polskim firm. – Na głównej ulicy Chełma też widać opustoszałe lokale. Widać zatem, że rozwiązania podatkowe, którym Porozumienie się sprzeciwiło, są szkodliwe z punktu widzenia niewielkich firm i zagranicznych koncernów tylko mikro, małych, średnich polskich przedsiębiorstw – dodał.

Mniejsze firmy jak przyznał poseł Stanisław Bukowiecki, mają problem z utrzymaniem płynności finansowej oraz z dostosowaniem się do często chaotycznych i wykluczających się przepisów. – Przegrywamy rywalizację czy to w produkcji, czy w świadczeniu usług z innymi państwami. To jest bardzo przykre i pesymistyczne.