Chełm: Nielegalna fabryka tytoniu rozbita. Sprawcy zostali ujęci na gorącym uczynku

W samochodach dostawczych i nielegalnej fabryce znajdują blisko 11 ton suszu tytoniowego, ponad 1300 kg tytoniu do palenia, 26 tys. sztuk papierosów oraz maszynę do cięcia tytoniu. Mundurowi zabezpieczają także cztery samochody, które służyły do transportu nielegalnego towaru. Zatrzymali sześć osób zamieszanych w nielegalny proceder.

- Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej działając wspólnie z funkcjonariuszami kujawsko-pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej zlikwidowali na terenie województwa mazowieckiego miejsce nielegalnego magazynowania, przetwarzania i konfekcjonowania tytoniu - informuje por. Dariusz Sienicki, rzecznik komendanta NOSG.