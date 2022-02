Coraz więcej żołnierzy US Army przybywa do Zamościa. Ich sprzęt jest imponujący Bogdan Nowak

"Osprey" to niezwykła, imponująca maszyna Wikipedia

W okolicach Zamościa będzie stacjonować około 1,5 tys. żołnierzy amerykańskich z 82 Dywizji Powietrznodesantowej. Do takich nieoficjalnych informacji dotarł portal Defence24.pl. Zabierają ze sobą nowoczesny sprzęt. Będą to m.in. systemy do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych. Bardzo interesujące są także m.in. śmigłowce i pojazdy wykorzystywane przez US Army.