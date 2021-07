„Cudak” od piątku na wielkim ekranie. Premiera filmu kręconego w Lublinie już 9 lipca

„Cudak” to film, który powstał w ramach cyklu telewizyjnych filmów fabularnych „Kto ratuje jedno życie, ten ratuje cały świat”, opowiadających o losach Polaków ratujących żydowskich sąsiadów, przyjaciół lub nieznajomych podczas II wojny światowej. Obraz filmowy, do którego zdjęcia były kręcone m.in. na Starym Mieście w Lublinie to historia muzyka, którego losy skrzyżowały się w okresie Holokaustu z losami drugiego muzyka pochodzenia żydowskiego.