Czarne chmury nad woj. lubelskim. IMGW ostrzega: przed nami kolejny burzowy dzień

Alert obowiązuje dla następujących powiatów i miast naszego regionu:

- Prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm, miejscami do 45 mm, oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami należy spodziewać się także opadów gradu - informuje Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie.