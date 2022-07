Czas na 2. kolejkę eWinner II ligi. Wisła Puławy przed własną publicznością zmierzy sie z Hutnikiem Kraków

Ten w pierwszym meczu rozgrywek pokonał Lecha II Poznań 3:2. Co ciekawe, zespół z Suchych Stawów w poprzedniej kampanii spadł szczebel niżej, ale dzięki wycofaniu się ze zmagań Wigier Suwałki nadal, występuje w eWinner II lidze.

Wracając do biało-niebieskich. Ci w ostatnim starciu z ekipą z Jastrzębia Zdroju nie grali źle. Szczególnie w pierwszej połowie stworzyli sobie kilka sytuacji do strzelenia goli, ale zabrakło wykończenia, albo lepszej skuteczności. – Wypadliśmy całkiem dobrze. Mieliśmy przewagę, natomiast nie przełożyło się to na ilość sytuacji – mówi Adrian Paluchowski, jeden ze snajperów Wisły, który ten mecz oglądał z wysokości trybun.

– W drugim tygodniu przygotowań nabawiłem się urazu kolana i musiałem mieć miesiąc przerwy. Już wznowiłem treningi indywidualne. Z drużyną zacznę ćwiczyć prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Jak wszystko będzie dobrze to na mecz z Siarką Tarnobrzeg (30 lipca – red) powinienem być do dyspozycji trenera – dodaje napastnik.