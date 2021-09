Czy Grigorij Łaguta pojedzie w niedzielnym meczu ze Spartą Wrocław? Czekamy na decyzję zawodnika

W 11. biegu półfinału ze Stalą Gorzów Grigorij Łaguta zahaczył o tylne koło Szymona Woźniaka i z dużym impetem upadł plecami na tor, a następnie w bandę. Badania wykluczyły złamania, ale zawodnik był mocno poobijany. - Grisza miał dużo szczęścia w tym potwornym wypadku. Uratowało go to, że jest bardzo dobrze przygotowany fizycznie – tłumaczył w magazynie PGE Ekstraligi Jakub Kępa, prezes Motoru.

- Liczę, że uda się go doprowadzić do ładu i pojedzie w niedzielę. Na razie jednak nie możemy tego potwierdzić. Czekamy na decyzję Griszy. To od niego będzie zależało, czy pojedzie. Jeżeli nie, to poczekamy na niego na mecz rewanżowy – dodał Jakub Kępa.