Czym jest tak zwany „Inteligentny dom”?

Ponad połowa Polaków łapie się za głowę na samą myśl, że wychodząc z domu nie będzie musiała się przejmować tym, czy w końcu żelazko odłączyliśmy, czy jednak po naszym powrocie zobaczymy dom stojący w płomieniach. Myśląc o tak nowoczesnym rozwiązaniu przed naszymi oczyma okazuje się wielka kosztowna willa z wieloma skomplikowanymi technologiami połączonymi z wypasionym komputerem, który będzie komunikował się z nami na każdym kroku- nic mylnego, te czasy jeszcze nie zastały, dlatego w tym artykule zdementujemy wszelkie wątpliwości.

Jak wygląda system inteligentnego domu?

Inteligentny dom to zbiór popularnych i powszechnie znanych nam urządzeń, połączonych w jeden zintegrowany system. Przykładowo głośnik, inteligentne gniazdka, kamera, czujnik bezprzewodowy, sensor na drzwi lub okno, żarówka LED z wi-fi, jak i gotowych zestawów złożonych z kilku kamer i stacji kontrolnej, czy czujnika ruchu. Instalację Smart Home można zamontować często w zupełności samodzielnie- w tym przypadku nie musimy tracić pieniędzy na zamontowanie przez profesjonalistę. Zamontowanie wszelakich urządzeń, jak sama konfiguracja jest prosta czynnością, ponieważ producenci oferują jasne systemy zarządzania z przejrzystym i intuicyjnym interfejsem. Całą operację przeprowadzamy na telefonie lub tablecie obsługując przeznaczone do tego aplikacje. Wszystko możemy dopasować do własnych potrzeb, czy stylu życia.