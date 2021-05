Czytelnik: Trudno to nazwać chodnikiem. Dziury przy ul. Sikorskiego w Lublinie

Napisał do nas zaniepokojony Czytelnik: – Kilka dni temu przejeżdżający rower wjechał w jedną z dziur w chodniku. Kawałek rozłupanego chodnika z pod koła uderzył prosto w twarz dziecko przechodzące z rodzicem.

Po co te słupki? Zdaniem miasta - pomagają pieszym. Zdaniem pieszych - utrudniają

– Chodzę tamtędy niemal codziennie do pracy. Zastanawiam się, jak można do takiego stanu dopuścić – pisze Czytelnik. – Nie sposób ominąć tych uszkodzeń w chodniku, już nie wspomnę że można skręcić nogę – dodaje.

Stan nawierzchni chodnika rzeczywiście pozostawia wiele do życzenia. Wysłane przez naszego Czytelnika zdjęcie pokazuje, że w prawie każdej kostce jest dziura.

Czy chodnik zostanie naprawiony?

– W kwestii ewentualnej naprawy chodnika przy al. Sikorskiego, analizujemy możliwości realizacji tego zadania drogowego. Ostateczna decyzja w tym zakresie zapadnie po oszacowaniu kosztów takich napraw i zabezpieczenia środków – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.

Nasz Czytelnik pyta również co się stało z kostką brukową pozostałą po remoncie Alei Racławickich: – Czy mogłaby być wykorzystana do naprawy tego chodnika? – zastanawia się. Miasto odpowiada: – Istnieje możliwość wykorzystania do tych prac remontowych kostki rozbiórkowej.