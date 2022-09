Dach hali Globus wymaga uszczelnienia, a dodatkowo wzmocnienia konstrukcji

W sobotę w lubelskiej hali miał rozpocząć się koszykarski Memoriał Zdzisława Niedzieli. Ze względu na przeciekający dach, jedno spotkanie zostało odwołane, a pozostałe przeniesione do hali przy Al. Zygmuntowskich.

- W czwartek była burza, silne opady, ale nic się nie działo. Natomiast w piątek i sobotę deszcz był mniejszy, ale padał przez dłuższy czas i świetlik zaczął przeciekać – przyznaje Miłosz Bednarczyk, rzecznik prasowy MOSiR Bystrzyca. - Godzinę przed meczem memoriału na parkiecie pojawiły się pierwsze ślady wody. Szybko zapadła decyzja o przeniesieniu turnieju do hali na Zygmuntowskich. Na szczęście grafik pozwalał na taką zmianę. Trzeba było tylko przygotować parkiet do gry w koszykówkę – dodaje.

Wspomniany świetlik, to konstrukcja wykonana z poliwęglanu, przez którą do hali wpada dodatkowe światło. - Już wcześniej były z tym świetlikiem podobne problemy. Kilka razy był uszczelniany. Robiliśmy to we własnym zakresie, a także zlecając to firmom zewnętrznym – mówi Bednarczyk.