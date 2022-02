Dacia Sandero Stepway. Samochód pierwszego (zdroworozsądkowego) wyboru

Sytuacja na rynku motoryzacyjnym, ogólnie rzecz ujmując, nie wygląda obecnie zbyt kolorowo. Nie chodzi tu jedynie o paletę barw najczęściej wybieranych przez klientów w minionym roku, w której jak zwykle dominowały wszystkie odcienie bieli, szarości i czerni. Tego ostatniego nie brakuje zapewne sprzedawcom popularnych marek, gdy ogarnia ich czarna rozpacz z powodu wydłużającego się czasu dostaw. Zniecierpliwieni zamawiający ciągle dopytują, ile jeszcze muszą czekać na wymarzone auto, a do drzwi salonów wciąż nadciągają kolejni zainteresowani. Kończy się zazwyczaj na tym, że albo bierzesz to, co zalega u dealera na parkingu, albo idziesz do najbliższego puntu i prosisz o 3-miesięczny bilet komunikacji miejskiej.

Sytuacja na rynku półprzewodników stała się na tyle poważna, na że czas oczekiwania na zamówione auto w wielu wypadkach wydłużył się z kilku nawet do kilkunastu miesięcy. Niektórzy producenci, jak na przykład BMW, starają się temu zaradzić, wytwarzając modele pozbawione centralnych jednostek sterujących, z nadzieją, że te nadejdą zanim klient zażąda zwrotu wpłaconej gotówki.