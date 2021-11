„Dama kameliowa 1948” nie pojawi się w Teatrze Osterwy. Premiera spektaklu została przełożona, to nie covid odegrał główną rolę

„Dama kameliowa 1948” to owoc współpracy Jędrzeja Piaskowskiego i Huberta Sulimyw Teatrze im. Julisza Osterwy w Lublinie. Twórcy umieścili akcję przedstawienia na przecięciu dwóch światów: Paryża roku 1848 z powieści Dumas i wczesnej PRL około 1948. – W tym kontekście ta historia miłosna nabiera nowych, nieoczywistych znaczeń. Przyglądając się zaangażowaniu i wierze w komunizm oraz związanym z nimi dylematami, stajemy przed szeregiem niełatwych pytań, m.in. o naszą tożsamość narodową, kwestię kolaboracji jednostki z panującym systemem, trudny bilans zysków i strat wobec narastającego terroru czy o cenę, jaką się płaci za ideowe zaangażowanie – piszą o spektaklu artyści.

Premiera „Damy kameliowej 1948” była zaplanowana na piątek (5 listopada), ale Teatr poinformował, że przedstawienie się nie odbędzie. Powód? Wyjazd reżysera Piaskowskiego z przyczyn osobistych.

– Odwołanie premiery to jest wielka sprawa. Teraz przez pandemię może jesteśmy już do tego bardziej przyzwyczajeni, ale jeszcze przed covidem było zupełnie inaczej. Bronię interesu teatru. Jeżeli ten wyjazd byłby z jakichś powodów niepotrzebny czy nieważny, to na pewno byłbym pierwszy, który by reagował – tłumaczy Redbad Klynstra-Komarnicki, dyrektor Teatru Osterwy. – Widziałem pierwszą próbę generalną i było jasne, że mamy do czynienia z pełnoprawnym, gotowym spektaklem – zapewnia.