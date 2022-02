Dariusz Daszkiewicz, trener siatkarzy LUK Lublin: "Trzeba docenić to, co mamy"

LUK Lublin jak na beniaminka bardzo dobrze radzi sobie w PlusLidze. Po osiemnastu rozegranych meczach zajmujecie dziewiątą pozycję w ligowej tabeli. Czy jest pan zadowolony z postawy swojego zespołu w tym sezonie?

Zdecydowanie tak, gdyż gramy naprawdę dobrą siatkówkę. Wielu ekspertów chwali nas także nie tylko za wyniki, ale również za styl jaki prezentujemy na boisku. Mogliśmy mieć zarówno więcej wygranych, jak i przegranych na koncie. Pokonaliśmy przecież po tie-breakach Cuprum Zagłębie Lubin i PGE Skrę Bełchatów, natomiast ulegliśmy w takim samym stosunku naszemu najbliższemu rywalowi z Olsztyna. Uważam więc, że to jest naprawdę bardzo dobry wynik jak na beniaminka. Oczywiście zawsze można szukać, że mogłoby być coś lepiej, jednak trzeba docenić to, co mamy. Biorąc pod uwagę liczbę problemów z którymi się borykamy, przez cały sezon, tym bardziej ten wynik jest bardzo dobry.