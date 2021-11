Długa podróż Pszczółek. W niedzielę mecz z mistrzem Polski – VBW Arką Gdynia

Zmierzą się zatem aktualny mistrz kraju (Arka) z aktualnym liderem ligowej tabeli (Pszczółka), który jako jedyny w stawce nie zaznał jeszcze goryczy porażki. Akademiczki wygrały bowiem wszystkie sześć rozegranych spotkań. – Zwycięstwa oczywiście budują atmosferę i dodają pewności siebie, wtedy trenuje i gra się lepiej. Cieszymy się, że tak właśnie jest, ale nie podchodzimy do meczu z Arką patrząc na te sześć zwycięstw. To już za nami – mówi drugi trener Pszczółki Polski Cukier AZS UMCS Lublin, Marek Lebiedziński.

Gdynianki z kolei dosyć nieoczekiwania mają na swoim koncie już dwie porażki (ze Ślęzą Wrocław i Zagłębiem Sosnowiec). To przekłada się na 4. miejsce w tabeli EBLK. Czy to sprawia, że do roli faworytek urastają lubelskie Pszczółki? – Nie czujemy się faworytem. Arka to bardzo mocny przeciwnik, zespół występujący na parkietach Euroligi. Mimo wszystko będziemy szukać swoich szans, bo nasza gra w tym sezonie pokazuje, że w niedzielę możemy pokusić się o wygraną – dodaje trener Lebiedziński.