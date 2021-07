Domatiq - system Smart Home prosto z Lublina

- Cudze chwalicie, a swego jeszcze nie znacie – tak o swoim biznesie mówi Jarosław Bielecki, prezes firmy Domatiq, specjalizującej się w produkcji oraz wdrożeniach systemów automatyki budynkowej, potocznie nazywanymi systemami „Smart Home”.

To, co zdecydowanie wyróżnia Domatiq, to właśnie fakt, że jest to przede wszystkim firma produkcyjna, a nie wyłącznie wdrożeniowa. To oznacza, że poszczególne moduły i komponenty systemu są wytwarzane na miejscu - w Lublinie, na bazie autorskiej technologii. To sprawia, że dzięki temu firma oferuje bardzo konkurencyjne ceny i zapewnia jednocześnie wysoki poziom zaawansowania technologicznego systemu.