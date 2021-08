Dramatyczny wypadek na S17. Całkowicie zablokowana trasa ekspresowa Lublin – Warszawa

Do wypadku doszło we wtorek (10 lipca) ok. godz. 11 w miejscowości Lipówki koło Garwolina. Zderzyły się dwa pojazdy ciężarowe. Jeden przewrócił się na bok na przeciwległej jezdni. Poruszający w kierunku Lublina samochód wbił się w naczepę.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że oba pojazdy ciężarowe jechały w kierunku Warszawy. Kierowca jednego z nich, z nieznanych na ten moment przyczyn najechał na tył poprzedzającej go naczepy. Wytrącona z toru jazdy ciężarówka przebiła bariery oddzielające jezdnie i przewróciła się.

– Samochód osobowy jadący pasem w kierunku Lublina wjechał w naczepę przewróconej ciężarówki – informuje mł. asp. Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Czwarty pojazd, uczestniczący w zdarzeniu, wjechał do rowu, unikając tym samym zderzenia. Był to samochód osobowy.

Na miejscu interweniowała straż pożarna, zespoły ratownictwa medycznego, policja. Trzy osoby poszkodowane (kierowca przewróconej ciężarówki i dwoje pasażerów osobówki, która zderzyła się z naczepą) zostały przetransportowane do szpitala m.in. śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.