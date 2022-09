Droga krajowa nr 74. 18-latek wymusił pierwszeństwo na ciężarówce. Jedna osoba ranna

Do zdarzenia doszło na DK nr 74 z Kraśnika do Opatowa, w miejscowości Annopol na ul. Lubelskiej. O 7:10 doszło do zderzenia dwóch pojazdów w ruchu: osobowego i ciężarowego po tym, jak 18-letni kierowca hyundaia nie ustąpił pierwszeństwa ciężarowemu volvo, które prowadził 57-letni mężczyzna.

W zdarzeniu brała udział także 16-latka, która z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala. Trwają czynności, mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności zdarzenia.

- Jest jeszcze za wcześnie, by mówić o konsekwencjach dla młodego kierowcy. Na razie zdarzenie drogowe nie zostało zakwalifikowane jako wypadek ani kolizja. Dalsze czynności będą zależne także od stanu 16-latki – informuje rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku, mł. asp. Paweł Cieliczko.

Obecnie nieznany jest także stan trzeźwości kierowców.

Na miejscu występują utrudnienia w ruchu – zablokowany jest jeden pas, a ruch odbywa się wahadłowo. Mają one potrwać do godz. 9:40.