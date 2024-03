Droga Krzyżowa po raz 24. na terenie byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Zobacz fotorelację

W piątek, 22 marca, o godz. 18, po raz dwudziesty czwarty na terenie byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku odbyła się Droga Krzyżowa. W tym roku przyświecało jej hasło: "Uczono: Nie ma miłości". Uczestnicy rozpoczęli nabożeństwo przy Pomniku-Bramie, by wspólnie rozważać kolejne stacje drogi krzyżowej. Treścią nawiązywały one do różnych aspektów miłości: od biblijnego Przykazania Miłości przez poszukiwanie miłości w losach więźniów Majdanka po szacunek wobec tego uczucia dzisiaj. Odczytane zostały również relacje byłych więźniów obozu na Majdanku. Jak co roku, na zakończenie modlitwy przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego oraz greckokatolickiego skierowali do Boga prośbę o pokój.

- Już po raz XXIV spotkamy się na terenie byłego obozu koncentracyjnego, by skupić się na pojęciu miłości. Czym ona była dla więźniów? Czy w ogóle była? My, już 22 marca przekonamy się, że miłość jest potęgą, która mimo iż była bagatelizowana przez strażników, próbującym wmówić więźniom, że ona nie istnieje – okazała się być silniejsza niż wszelkie zło. Miłość towarzyszyła cierpiącym, nie zatracili jej pomimo okrucieństwa. Tak jak Jezus Chrystus przed laty podczas swojej drogi krzyżowej. Drogi, która doprowadziła do zbawienia świata czyli Miłości - mówią organizatorzy.