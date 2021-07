Duże utrudnienia w ruchu w śródmieściu Lublina. W weekend zamknięta na całej długości ul. Lipowa. Objazdy dla autobusów i trolejbusów

Układanie asfaltu na Lipowej, układanie asfaltu na rondzie Honorowych Krwiodawców – w najbliższych dniach kierowcy będą mieli powody do narzekań. Utrudnienia w ruchu dotkną nie tylko ich. Odczują je też pasażerowie komunikacji miejskiej – trasy zmieni 17 linii autobusowych i trolejbusowych.

Ul. Lipowa zostanie zamknięta dla ruchu na dwa dni. Żaden pojazd nie będzie mógł nią przejechać w sobotę i niedzielę (10-11 lipca).

- Zostanie zamknięta na całym odcinku, czyli od Al. Racławickich do ul. Narutowicza. Zamknięty będzie również wylot ulic: Ofiar Katynia, Skłodowskiej, Okopowej, Rowerowej i Sztajna do ul. Lipowej. Dojazd do cmentarza i centrum handlowego możliwy będzie tylko od ul. Obrońców Pokoju – informuje Izolda Boguta z biura prasowego ratusza.