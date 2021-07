Dwa Brzegi powracają do Kazimierza Dolnego

Wraz z ostatnim dniem lipca, w klimatyczne i urokliwe scenerie Kazimierza Dolnego nad Wisłą, z dala od wielkomiejskiego zgiełku, powróci legendarny festiwal Dwa Brzegi.

– Potrzebujemy spotkań z twórcami, rozmów z przyjaciółmi o tym, co zobaczyliśmy, co nas poruszyło, jakie emocje wywołał film. To istota Dwóch Brzegów i dlatego ważne jest, że w tym roku możemy przynajmniej częściowo powrócić do pełnego trybu – poinformowała na stronie Grażyna Torbicka, dyrektor artystyczna Dwóch Brzegów.