Efektowna wygrana rugbistów Edach Budowlanych w domowym starciu z Pogonią Awenta Siedlce. Lublinianie wciąż są w grze o złoty medal MP

Pierwsza połowa spotkania przy ulicy Magnoliowej w Lublinie była dość nieoczekiwanie zacięta. Optyczną przewagę posiadali miejscowi, ale ekipa z Mazowsza nie zamierzała odpuszczać. Ostatecznie ta część gry zakończyła się wynikiem 28:17 dla gospodarzy.

– Mecz wygraliśmy wysoko, ale nie był to jakiś spacerek. Szczególnie w pierwszej połowie spotkanie było wyrównane i bardzo fizyczne. W tej odsłonie było bardzo szybkie tempo meczu i taką szybką grę narzucili goście – mówi Kozak. – Po dwóch naszych przyłożeniach na początku potyczki, zostaliśmy zepchnięci do defensywy. Jednak w miarę upływu czasu nasza drużyna przejmowała inicjatywę, co przełożyło się na kolejne dwa przyłożenia pod koniec pierwszej połowy. Cztery przyłożenia uzyskane przed przerwą wyraźnie dodało animuszu naszym zawodnikom. Dodatkowo widać było, że zeszło z nich napięcie i presja – dodaje trener lublinian.