Europejski Festiwal Smaku 2020. Książka kucharska sprzed wieków motywem przewodnim wydarzenia. Zobacz zdjęcia

- Lubelski Festiwal Smaku to wspaniała okazja do smakowania kultury, od muzyki poprzez wystawy, teatr aż po stół i kulinaria - przekonuje Zdzisław Szwed, członek zarządu województwa lubelskiego.

- Jest to przede wszystkim promocja lubelskich tradycji kulinarnych. Idea tegorocznego festiwalu „Historia smakuje” jest inspirowana odkryciem prof. Jarosława Dumanowskiego, spisanej w połowie XVIII wieku rękopiśmiennej książki kucharskiej, należącej do Rozalii Pociejowej, a później do jej córki Ludwiki Honoraty Lubomirskiej. Książka kucharska Pociejów związana jest z naszym regionem, bo byli oni właścicielami m.in. Włodawy i Różanki. Ta księga to właściwie zbiór kilku książek, które spisywane były od XVI do XVIII wieku. Zawiera ponad 1000 receptur, dotyczących różnych działów sztuki kulinarnej i jest najpełniejszym polskim tekstem pochodzącym z naszej Lubelszczyzny – dodaje.

- Tegoroczny program festiwalu przewiduje, że najlepsi szefowie kuchni z Polski zrekonstruują wybrane potrawy z odkrytej książki, a najciekawsze przepisy zostaną wydane w publikacji „Skarby kuchni lubelskiej” - zapowiada. I dodaje, że to odkrycie jest niezwykle ważne dla naszej kuchni regionalnej, bo dzięki niemu będziemy mogli zostać liderem w kraju pod względem liczby produktów tradycyjnych.