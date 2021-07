Fajsławicie, pow. krasnostawski: Dachowanie niedaleko pola kukurydzy. 18- latka nie ustąpiła pierwszeństwa

- Jak ustalili na miejscu funkcjonariusze, 18-letnia mieszkanka gminy Izbica nie zatrzymała się Audi, kiedy opuszczała posesję. Przez to doszło do zderzenia z przejeżdżającym jaguarem. 35-letni kierowca i jego 47-letnia pasażerka trafili do szpitala po tym, jak ich auto dachowało - mł. asp. Jolanta Babicz z krasnostawskiej policji.

Badanie alkomatem wykazało, że zarówno 18-latka, jak i kierowca jaguara byli trzeźwi. Policjanci apelują o ostrożność.