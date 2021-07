Słoneczny Kazimierz Dolny tętni życiem! To już ostatni dzień festiwalu Kazimiernikejszyn. Zobacz zdjęcia PW

Kazimierz Dolny tętni życiem! W ostatnich dniach do miasta ściągnęło mnóstwo turystów, a to za sprawą festiwalu Kazimiernikejszyn, który trwał od środy do niedzieli. Wszechobecna radość, kolorowe stoiska na rynku, koncerty i mnóstwo barwnych aktywności nad brzegiem Wisły idealnie oddawały hasło „bez spinki”, będące myślą przewodnią tej imprezy. Zobacz zdjęcia! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.