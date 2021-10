Felieton redaktora naczelnego. Marija, Signor Lobo

Wielu z nich pochowanych jest na cmentarzu przy ul. Lipowej. Wśród grobów wielu sławnych lublinian - w tym np. Kazimierza Jaczewskiego, Jana Mincla (pierwowzoru starego Mincla z „Lalki” Bolesława Prusa), Hieronima Łopacińskiego, Piotra Ściegiennego, Józefa Czechowicza, Idziego Radziszewskiego i wielu nie mniej zasłużonych, znanych i lubianych mieszkańców naszego miasta, znajduje się grób dla mnie szczególny - Józefa Łobodowskiego, poety, pisarza, publicysty, redaktora naczelnego Kuriera Lubelskiego (w 1937 roku).

Grób pisarza znajduje się w sekcji 14 cmentarza, łatwo tam trafić, widać go z głównej alejki. W tym samym grobie kilka lat temu pochowany został jego siostrzeniec, znany lubelski dziennikarz Adam Tomanek. Ale jak Łobodowski, który zmarł w Madrycie, i którego nazwisko przez cały okres trwania komunizmu znajdowało się na indeksie, trafił do rodzinnego grobowca w Lublinie? To ciekawa i warta przypomnienia historia.