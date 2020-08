Festiwal „In Garden" na terenie Browaru Perła przy Bernardyńskiej. Święto miejskich ogrodników i entuzjastów zieleni. Zobacz zdjęcia

Nie musisz rzucać wszystkiego i przeprowadzać się na wieś, by móc cieszyć się własnym ogrodem, warzywnikiem czy pasieką. Takie przestrzenie można wykreować także w mieście – przekonują i do tego zachęcają uczestnicy festiwalu „In Garden”. Wydarzenie rozpoczęło się w piątek i potrwa do niedzieli. Odbywa się na terenie Browaru Perła przy ul. Bernardyńskiej w Lublinie.