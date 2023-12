Gdzie do lekarza w święta, kiedy wszystko zamknięte? Apteki i przychodnie czynne w Boże Narodzenie

Niektóre z nich w razie konieczności i w uzasadnionych medycznie przypadkach świadczą też opiekę wyjazdową - w domu chorego lub w miejscu pobytu pacjenta (lista takich punktów)

- Jednym z problemów pacjentów bywa wykluczenie transportowe - czytamy dalej w raporcie. - Z danych Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu wynika, że do około 20 proc. miejscowości w Polsce nie dociera żaden transport publiczny. Mieszkańcy, którzy chcą się przemieszczać poza granice swojej wsi lub miasteczka, także do przychodni lekarskiej, zdani są na rower, własny samochód (o ile go mają) albo pomoc sąsiada (jeśli dysponuje pojazdem). Połowa Polaków przyznaje, że ma maksymalnie 10 km do najbliższego punktu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (tak odpowiedziało 51 proc. ankietowanych). Co czwarty twierdzi jednak, że od takiej placówki medycznej dzieli go odległość pomiędzy 10 a 20 km, a co dziesiąty, że pomiędzy 20 a 40 km.