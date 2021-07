Gdzie w woj. lubelskim szczepi się najwięcej ludzi? Oto TOP 10 gmin z największą liczbą zaszczepionych mieszkańców

Jak idą szczepienia w województwie lubelskim?

Od wielu miesięcy na terenie całego kraju dostępne są szczepienia przeciw COVID-19. Początkowo odbywały się one jedynie pośród niektórych grup wiekowych, obecnie lista osób, które mogą się zaszczepić jest o wiele dłuższa. Szczepienia są coraz bardziej powszechne, a to za sprawą kolejnych punktów szczepień, które spotkać można na wielu wydarzeniach oraz imprezach w poszczególnych miejscowościach. Wszystko po to, by nikt nie musiał długo czekać na swoją kolej.

Obecnie w województwie lubelskim nadal nie ma gminy, która zaszczepiłaby ponad połowę mieszkańców. Liderem pośród miejscowości z największą liczbą szczepień jest w tym momencie Lublin. Które gminy z województwa lubelskiego znalazły się w TOP 10? Sprawdźcie w galerii.