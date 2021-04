GKS Górnik Łęczna zagra w Pucharze Polski z pierwszoligowcem jako zdecydowany faworyt

Pierwszy gwizdek w środowym meczu zaplanowano na godzinę 13:00. Dla gospodyń to może być najważniejsze spotkanie sezonu i z pewnością zawodniczki Rekordu będą starały się postawić wyżej notowanemu rywalowi. Jednak awans do półfinału to dla zielono-czarnych obowiązek i nikt w klubie z Łęcznej nie zakłada innego scenariusza.

- Do Bielska jedziemy z jedną myślą: przejść do następnej rundy. Naszym celem jest awans do finału Pucharu Polski, a środowy mecz będzie kolejnym krokiem, by udowodnić sobie i naszym kibicom, że ten sezon nie jest jeszcze stracony – przyznał trener Górniczek Robert Makarewicz, w rozmowie z klubowymi mediami.

Nowy szkoleniowiec łęcznianek prowadzi zespół od tygodnia i miał już okazję zadebiutować na ławce trenerskiej w minioną niedzielę, gdy jego podopieczne pokonały w lidze Akademię Piłkarską Lotos Gdańsk aż 7:0. - Cała drużyna spisała się na medal. Jestem dumny z moich zawodniczek. Przede wszystkim świetnie funkcjonowało przejście z obrony do ataku, które wałkowaliśmy przez cały tydzień - mówił po tym spotkaniu Makarewicz.