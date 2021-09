Górnik Łęczna ma nowego zawodnika. Wychowanek Anderlechtu wzmocni zielono-czarnych

22-letni Belg kongijskiego pochodzenia swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w zespołach młodzieżowych R.S.C. Anderlecht z Brukseli. Później trafił do Anglii. Zaliczył także roczne wypożyczenie do grającego wówczas we francuskiej Ligue 2 FC Lorient. Na wyspach reprezentował barwy Crystal Palace i Doncaster Rovers. Zawodnik ma też na swoim koncie jeden występ w zespole U20 reprezetancji Konga.

W ubiegłym sezonie zaliczył 32 spotkania na trzecim szczeblu angielskich rozgrywek. W ich trakcie zdobył dla Doncaster Rovers jedną bramkę i dołożył do tego trzy asysty. Był to zdecydowanie najlepszy sezon nowego piłkarza zielono-czarnych. Mimo to od lipca bieżącego roku pozostawał bez klubu. Teraz ma pomóc beniaminkowi z Lubelszczyzny odbić się od dna PKO BP Ekstraklasy.