Górnik Łęczna traci podstawowego piłkarza. Miłosz Kozak przenosi się do Chorzowa

Miłosz Kozak został piłkarzem Górnika w grudniu 2022 roku, gdy po krótkiej przygodzie w Spartaku Trnava pozostawał bez klubu. W Łęcznej podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2025 roku z opcją przedłużenia. Urodzony z Gostyniu 26-latek nie wypełni jednak tej umowy i sezon dokończy na boiskach PKO Ekstraklasy. W zielono-czarnych barwach Kozak rozegrał 23 spotkania (21 w Fortuna 1 Lidze i 2 w Fortuna Pucharze Polski) i strzelił trzy gole.

Kozak wraca do ekstraklasy, gdzie miał okazję zadebiutować przed dwoma laty. – Bardzo się cieszę, że zostałem zawodnikiem Ruchu. Długo to trwało, ale kluby się dogadywały, a ja w tym czasie robiłem swoje – ciężko pracowałem i grałem dla Górnika. Cierpliwość popłaca, jestem teraz w Chorzowie i bardzo się z tego cieszę. Fakt, że Ruch wrócił do Ekstraklasy, był dla mnie ważny, ale też determinacja ze strony klubu, żeby mnie sprowadzić. Ruchowi na mnie zależało i ja też bardzo chciałem tutaj przyjść. Oczywiście sama marka klubu też miała dla mnie duże znaczenie – przekazał Miłosz Kozak zaraz po sfinalizowaniu umowy.

Ruch Chorzów po sześciu kolejka PKO Ekstraklasy zajmuje w tabeli 16. pozycję z dorobkiem pięciu punktów. Najbliższy mecz niebiescy zagrają 1 września ze Stalą Mielec.