Górnik Łęczna z szóstym meczem z rzędu bez zwycięstwa. GKS Tychy zwyciężył 3:1 i został wiceliderem Fortuna 1. Ligi

Początek spotkania to przede wszystkim walka w środku pola. Szybko jednak zaczęła się zarysowywać przewaga gospodarzy. Tyszanie wynik otworzyli już pod koniec siódmej minuty. Wrzutkę w pole karne ze skrzydła autorstwa Bartosza Szeligi celnym strzałem z pierwszej piłki zamknął Jakub Piątek. Nieco ponad dwie minuty później jego wyczyn usiłował powtórzyć Szymon Lewicki, lecz tym razem piłka wylądowała w rękawicach Adriana Kostrzewskiego, który zastąpił między słupkami łęcznian pauzującego za czerwoną kartkę Macieja Gostomskiego.

Niedługo po stracie gola goście przejęli inicjatywę, zamykając zespół z Tych na ich połowie boiska. Nim upłynął pierwszy kwadrans Serhij Krykun zszedł ze skrzydła w pole karne rywali i uderzył z ostrego kąta na bramkę gospodarzy. Trafił jednak prosto w bramkarza. Zielono-czarni spokojnie budowali atak pozycyjny, nie dopuszczając do piłki miejscowych. Łęcznianie nie zdołali przełożyć momentu boiskowej przewagi na niebezpieczne sytuacje bramkowe. Pod polem karnym rywali dało się wyczuć w grze "Górników" sporo nerwowości. Obrona tyskiego GKS-u z kolei spisywała się bez zarzutu.

W przeciwieństwie do miejscowych gościom brakowało konkretów. Tym samym w 35. minucie gospodarze podwoili swoje prowadzenie. Akcję ponownie zainicjował Szeliga. Futbolówkę posłaną przez lewego obrońcę w pole karne opanował Bartosz Biel i odegrał do Jakuba Piątka, który po raz drugi wpisał się na listę strzelców. Łęcznianie mieli szansę na zdobycie bramki kontaktowej chwilę przed upływem regulaminowego czasu pierwszej połowy, ale z sytuacji sam na sam zwycięsko wyszedł bramkarz tyszan, Konrad Jałocha. Do przerwy Górnik przegrywał 0:2.