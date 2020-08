Górnik Łęczna zaczął sezon od zwycięstwa z GKS Bełchatów. Zobacz zdjęcia

W składzie gospodarzy z Łęcznej doszło do dwóch zmian względem pierwszej jedenastki z ostatniego meczu ubiegłego sezonu. W bramce zielono-czarnych stanął sprowadzony tego lata Maciej Gostomski, a na skrzydle Arona Stasiaka zastąpił ściągnięty z Resovii Serhij Krykun.

Wynik w 39 minucie otworzyli gospodarze. Premierowego gola dla łęcznian w sezonie 2020/2021 Fortuna 1 Ligi zdobył Paweł Sasin. Jego dośrodkowanie wywołało niemałe zamieszanie w polu karnym gości. Defensywa ekipy z Bełchatowa zupełnie się pogubiła. Piłka ostatecznie skozłowała i wpadła do bramki, dając Górnikowi prowadzenie. Wynik do przerwy się już nie zmienił. Pierwsza połowa miała szybkie tempo jednak akcji bramkowych po obu stronach było "jak na lekarstwo".

Druga część gry rozpoczęła się od ataków drużyny gości. Nie udało im się jednak wywalczyć nic poza rzutem rożnym. Gospodarze jednak szybko odzyskali przewagę. Jeszcze przed upływem pierwszej godziny gry podwoili prowadzenie za sprawą Bartosza Śpiączki. Napastnik jak przystało na lisa pola karnego, wykorzystał zamieszanie w polu karnym i wpakował piłkę do bramki z bliskiej odległości. Niespełna 7 minut później było już 3:0. Błąd bramkarza wykorzystał Michał Goliński i celnie z bliska uderzył do siatki. Górnicy nie zamierzali na tym poprzestać. Chwile później piłkę do bramki wpakował Paweł Wojciechowski, ale sędzia dopatrzył się spalonego.