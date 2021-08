Groźny wypadek w Ciecierzynie pod Lublinem. Osobówka dachowała w stawie. Zobacz zdjęcia

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 23 sierpnia około godz. 15:30. Do lubelskich strażaków wpłynęło wtedy zgłoszenie o wypadku, do jakiego doszło w Ciecierzynie.

- Osoba zgłaszająca poinformowała, że samochód osobowy marki BMW wypadł na łuku z drogi i wpadł do stawu, kierowca znajdował się w pojeździe - informuje st. kpt. Andrzej Szacoń, rzecznik Komendy Miejskiej PSP w Lublinie.