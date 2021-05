Groźny wypadek w Lubartowie. Sprawca ukrył się w zaroślach

Do nietypowego zdarzenia doszło we wtorek (18 maja) po południu. Do Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie wpłynęła informacja o zdarzeniu drogowym w Jeziorzanach. Z treści zgłoszenia wynikało, że doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Policjanci natychmiast ruszyli na miejsce.