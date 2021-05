Hołownia w Lublinie: „W najbliższych tygodniach zaczniemy rekrutację do partii”

– Dane z pierwszego kwartału tego roku są porażające. Liczba prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży wzrosła radykalnie – podkreślał Szymona Hołownia na konferencji prasowej w Lublinie. - My jako dorośli musimy zrobić wszystko, żeby tych, którzy zadają sobie pytanie czy ból życia, którego doświadczają, jest jeszcze do zniesienia, wyłapać i zatrzymać po tej stronie życia –zaznaczył.

Potem, razem z innymi działaczami Stowarzyszenia Polska 2050, rozdawał w centrum miasta opaski odblaskowe z napisem „pokonać depresję”. Celem akcji było zwrócenie uwagi na problem depresji wśród młodzieży, spotęgowany przez pandemię COVID-19.

– Depresja to koszmarna choroba, to nie obniżenie nastroju, chandra. To choroba. Tymi opaskami chcemy o tym przypomnieć – podkreślał Hołownia.