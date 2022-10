Hummel 4. liga. Czas mija, lecz pewne rzeczy są niezmienne

Na początek wizyta w Świdniku, gdzie liderująca przed tą kolejką Świdniczanka mierzyła się z zespołem Bugu Hanna.

Po siedmiu meczach drużyna ze Świdnika miała na swoim koncie komplet 21 punktów i bilans bramkowy 24:0. Na boisku jednak raz przegrała. Miało to miejsce w 1. kolejce, kiedy to 2:0 wygrały z nią rezerwy Motoru. W szeregach lublinian zagrał jednak wtedy nieuprawniony zawodnik, dlatego decyzją związku Świdniczance przyznano walkowera 3:0.

Po przeciwnej stronie tabeli znajdował się beniaminek z Hanny, który z bilansem 1-0-7 plasował się na ostatnim miejscu w stawce. Jedyna wygrana podopiecznych trenera Huberta Kowalika miała jednak miejsce tydzień temu, dlatego do lidera ze Świdnika przyjechali w lepszych nastrojach niż panowały w zespole wcześniej.

Pierwsza połowa to przewaga faworyzowanej Świdniczanki i mądra obrona beniaminka z Hanny. Gospodarzom udało się jednak raz sforsować defensywę rywali. Gola w 30. minucie zdobył Hubert Kotowicz (1:0). – Nie mieliśmy raczej problemów. Po prostu w przeciwieństwie do wcześniejszych meczów nie wykorzystaliśmy początkowych sytuacji. Może brakowało też trochę cierpliwości – ocenia trener Łukasz Gieresz. W drugiej odsłonie kibice gospodarzy mieli już zdecydowanie więcej powodów do radości. Worek z bramkami chwilę po zmianie stron otworzył Dominik Ptaszyński, który po dośrodkowaniu Michała Zubera z rożnego najlepiej odnalazł się w polu karnym gości (2:0). Asystent z 50. minuty w 55. minucie sam umieścił piłkę w siatce (3:0). Wynik ustalili Dawid Skoczylas (4:0) i Łukasz Strug (5:0). – W drugiej połowie nasza gra była płynna i co mnie cieszy, bramki padały po akcjach wielopodaniowych. To duży pozytyw naszej gry. Zrealizowaliśmy swoje założenia i byliśmy bardziej cierpliwi, co na pewno cieszy. Na słowa pochwały zasługuje też drużyna Bugu, bo zaprezentowała dobry, ofensywny futbol – uważa szkoleniowiec Świdniczanki, która na swoim koncie ma już 24 oczka.