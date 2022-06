Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega mieszkańców Lubelszczyzny. Przed nami burze z gradem

We wtorek prognozowana temperatura w naszym regionie może sięgnąć 27 stopni C. W części Lubelszczyzny IMGW prognozuje burze z gradem. Alert obowiązuje od wtorku (7 czerwca) od godz. 15 do godz. 1 w środę (8 czerwca) i dotyczy:

powiatu łukowskiego,

powiatu opolskiego,

powiatu puławskiego,

powiatu ryckiego.