Inwestycja w akcje koncernu naftowego. Oszuści nie zwalniają tempa. 61-latka straciła prawie 1000 zł

W poniedziałek (7 lutego) do biłgorajskiej komendy zgłosiła się 61-letnia mieszkanka powiatu, aby zgłosić oszustwo. Jak relacjonowała, pod koniec stycznia ubiegłego roku odebrała telefon od kobiety, która zaoferowała jej kupno akcji koncernu naftowego. Zachęcona przez rozmówczynię wpłaciła na wskazane przez nią konto 850 złotych. Dzwoniąca zachęcała kobietę również do zainstalowania aplikacji, która miała dać oszustce zdalny dostęp do urządzenia do poszkodowanej, jednak na to 61-latka się nie zgodziła - co uchroniło ją przed większymi stratami finansowymi. Oszuści jednak nie zamierzali odpuścić.

- Następnego dnia 61-latka odebrała telefon od mężczyzny, który polecił jej wejść na pewną stronę internetową. Kobieta wykonała polecenie i na ekranie zobaczyła różne wykresy, wtedy powiedziała mężczyźnie, że nie jest zainteresowana dalszą rozmową i żąda zwrotu pieniędzy, które wpłaciła poprzedniego dnia - informuje młodszy aspirant Joanna Klimek z Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju.