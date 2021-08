Jak zadbać o kondycję dzieci przed początkiem roku? Trenerka kompetencji miękkich tłumaczy, jak skomponować wyprawkę emocjonalną

Od czego zacząć przygotowanie odpowiedniej kondycji dziecka przed początkiem roku?

Niezbędna będzie rozmowa. Trzeba pamiętać – dzieci funkcjonują w wakacje zupełnie inaczej niż w roku szkolnym. Spędzają dużo czasu na świeżym powietrzu, wpadają do domu tylko coś przekąsić. Rodzice często pozwalają dzieciakom na późniejsze powroty, dzieci później kładą się spać i tak dalej. Mówiąc krótko: ich tryb życia od września będzie ściśle określony planem lekcji i ewentualnych dodatkowych zajęć.

Wraz z początkiem szkoły przychodzi plan lekcji, pobudki o konkretnych godzinach i planowanie czasu tak, żeby wystarczyło go na odrobienie pracy domowej.

No właśnie. To jest zmiana organizacji dnia dla rodziców, ale jednak przede wszystkim dla dzieci. Ze świata zabawy przechodzą w świat określonych zasad. Dlatego na dobry początek roku szkolnego poleciłabym spokojną rozmowę o tym naszym nowym wspólnym rytmie. Wtedy zaczynają się przyzwyczajać do nowego rytmu, dostają wskazówki jak się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, która będzie trwała przez najbliższe dziesięć miesięcy.