Jak zdobyć przyszłościowy zawód? W Zespole Szkół w Piaskach trwają Powiatowe Dni Kształcenia Zawodowego

W trakcie Dni Kształcenia Zawodowego wszyscy zainteresowani nauką w placówce edukacyjnej, mogą zapoznać się z warunkami i specyfiką kształcenia w takich zawodach, jak: technik informatyk, technik usług fryzjerskich, technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, mechanik pojazdów samochodowych.

- Zespół Szkół w Piaskach jest naszą perełką edukacyjną – mówi Łukasz Reszka, starosta świdnicki. – To bardzo dobra placówka, wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt, nad którą pieczę sprawuje wyspecjalizowana kadra nauczycielska. Takie spotkania są doskonałą okazją do zaprezentowania szerokiej gamy oferty edukacyjnej. Wierzę, że wiele z młodych osób, przy wyborze odpowiedniej dla siebie szkoły, zdecyduje się na tę w Piaskach. Na rynku pracy wciąż brakuje specjalistów w wielu zawodach. Placówka dająca przygotowanie do określonej profesji jest dziś bardzo pożądaną - dodaje.