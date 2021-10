Paulina N. przyznała się do zabójstwa trójki dzieci. Udusiła je rękami

– Czasami mijałem pozostawione przy płocie dziecięce zabawki, ale jej nigdy na oczy nie wiedziałem – mówi jeden z sąsiadów, który mieszka nieopodal. – Gdyby tylko zwróciła się o pomoc, zrobiłbym wszystko, by nie doszło do takiej tragedii. A tak, trzy życia stracone… – kręci głową. Kiedy wspomina czwartkową interwencję policji, ma łzy w oczach. – To był porządny dom i dobrzy ludzie w nim mieszkali, ale już dawno umarli. Potem zaczęli tam pomieszkiwać różni lokatorzy. Do głowy by mi nie przyszło, że może dojść do czegoś takiego – dodaje.