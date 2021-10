Lublin. Rodzinna tragedia. W domu przy ul. Nadbystrzyckiej były zwłoki trójki nieletnich. Matka udusiła swoje dzieci?

Do tragedii doszło na terenie działek mieszkalnych przy ul. Nadbystrzyckiej. Znajdujące się tam budynki są w różnym stanie. Część z nich nie nadaje się do zamieszkania. Na sąsiedniej działce znajduje się prywatne wysypisko śmieci. Za domem stoją trzy wraki samochodów osobowych z powybijanymi szybami. To tu, w jednym z domów znaleziono 30 września ciała trójki małych dzieci.

Sąsiedzi niewiele mówią na temat rodziny. Dom, który zamieszkiwała, miał być wynajmowany od niedawna.