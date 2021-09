Mamo, ja wiem, że pilot na łóżku nie umiera Wojciech Pokora

Jest noc z 16 na 17 września 1943 roku. Z lotniska RAF Tempsford startują trzy samoloty. Pierwszy to Halifax BB-378 „D”. Na jego pokładzie znajduje się dwóch cichociemnych – Bronisław Rachwał „Glin” i Hieronim Dekutowski „Zapora”. Drugi samolot to Halifax JN-911 „Z”, przerzucający do Polski Norberta Gołuńskiego „Bombrama”, Ottona Wiszniewskiego „Topolę” i Bogusława Żórawskiego „Tajfuna”. Po zrzutach obie maszyny wróciły do bazy. Trzeci samolot to Halifax BB-309 „T”. Na jego pokładzie znajdowali się – Mirosław Kryszczukajtis „Szary” i Bernard Wiechuła „Maruda”. Za sterami siedzieli Tadeusz Miecznik i Eugeniusz Kasprzak. Ten ostatni nigdy już nie wrócił z misji.