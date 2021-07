Janowiec: Miał 3 promile, jechał do sklepu po więcej

Starszy sierżant Paweł Sztobryn w niedzielę (18 lipca) jechał z rodziną nad zalew, gdy zauważył, że jadący przed nim ford momentami zjeżdża na przeciwległy pas. Policjant podejrzewał, że kierowca jest pod wpływem alkoholu, więc wyprzedził auto i je zatrzymał. Już pierwszy kontakt funkcjonariusza z mężczyzną potwierdził jego przypuszczenia.

Kierowca znał konsekwencje jazdy po alkoholu. Próbował uciekać po wezwaniu przez policjanta patrolu, jednak funkcjonariuszowi po udało się zatrzymać nietrzeźwego mężczyznę.

Późniejsze badania wykazały, że miał on 3 promile alkoholu we krwi. Policjantom tłumaczył, że pojechał z kolegą do sklepu po alkohol, bo ich zapas się skończył.

Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do lat 2, zatrzymanie prawa jazdy na okres co najmniej 3 lat i wysoka grzywna.