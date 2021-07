Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego: Liczę na medal naszych lekkoatletów

Województwo lubelskie czeka na olimpijski medal od 1988 roku, gdy w Seulu brąz w zapasach wywalczył Andrzej Głąb z Chełma. W tym roku nasz sportowiec znowu stanie na olimpijskim podium? Na kogo marszałek liczy szczególnie?

Na ostatnich dwóch Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro 2016 i w Londynie 2012 wszyscy liczyliśmy na złote rzuty młotem Pawła Fajdka, wówczas zawodnika klubu Agros Zamość. Niestety nie udało się i jak do tej pory czterokrotny złoty medalista mistrzostw świata pozostaje bez olimpijskiego medalu. Oczywiście życzę wszystkim naszym lubelskim olimpijczykom będącym w tej chwili w Tokio najważniejszego wyróżnienia w karierze sportowca, jakim jest medal igrzysk olimpijskich. Osobiście liczę, że duże szanse na krążek mają przedstawiciele królowej sportu, czyli lekkiej atletyki. Mam tu na myśli zawodniczki AZS UMCS Lublin Małgorzatę Hołub-Kowalik w sztafecie 4x400 m, Malwinę Kopron w rzucie młotem czy niezwykle doświadczonego Marcina Lewandowskiego w biegu na 1500 m. Wierzę, że w Tokio olimpijską moc pokażą także Paulina Guba w pchnięciu kulą, Aleksandra Mirosław we wspinaczce sportowej, pływak Konrad Czerniak czy biegaczka Angelika Mach. Kto wie, może jak Paulina Barzycka w 2004 roku w Atenach, tak i tym razem „czarnym koniem” naszej ekipy będzie młodziutka pływaczka Laura Bernat, świeżo upieczona mistrzyni Europy juniorek na 200 m grzbietem. Piękno sportu ma to do siebie, że często jesteśmy świadkami niespodzianek i zaskakujących wyników. Mówiłem o zawodnikach, ale mamy również w Tokio akcenty trenerskie. To Karolina Michalczuk, niegdyś utytułowana bokserka, a dzisiaj trenerka reprezentacji Polski w boksie, a także Mateusz Mirosław trener reprezentacji Polski we wspinaczce sportowej.