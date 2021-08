Jazzowe trio z Hammondem w składzie w Klubie Muzycznym CSK

Trio sygnowane nazwiskiem perkusisty – Przemysława Jarosza, tworzą także: Tomasz Pruchnicki (saksofon tenorowy) i Kajeta Galas (organy Hammonda). W CSK obok wspomnianej trójki gościnnie wystąpi świetny pianista Paweł Kaczmarczyk.

Perkusista Przemysław Jarosz, po wielu latach współpracy z czołowymi artystami w Polsce, powołał swój projekt doskonale odnajdując autorskie odniesienie do współczesnego jazzu: „Kiedy powołałem do życia formację Yarosh Organ Trio kierowałem się chęcią muzykowania ze wspaniałymi muzykami a organy Hammonda stanowiły wyraźne nawiązanie do charakterystycznego brzmienia tria organowego mistrzów, których muzykę zgłębiałem od lat. Teraz świadomie poszukujemy własnego języka wypowiedzi, śmiało odchodząc od światowego mainstreamu jazzu. W tym zespole nie istnieją granice, ograniczenia, blokady. Tu jesteśmy wolni”. Powiew tej wolności usłyszymy już dzisiaj wieczorem (godz. 19) w Klubie Muzycznym CSK.

Czwartek, 26 sierpnia, godz. 19. Klub Muzyczny CSK (pl. Teatralny 1)