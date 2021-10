Jeżeli kibice pomogą, to Puławy będą ciężkim terenem - opinie po meczu Azotów z Piotrkowininem

Przed meczem Azotów z Piotrkowianinem odbyła się uroczystość otwarcia hali. Trener Robert Lis zadbał, żeby to wydarzenie nie zdekoncentrowało jego zawodników. – Uczulałem drużynę, żeby nie reagowali na te wszystkie przedmeczowe imprezy. Zawodnicy przez cały ten czas siedzieli w szatni, a na boisko wyszliśmy dopiero, jak było już po wszystkim. Wiedzieliśmy, że nie możemy się rozkojarzyć i dzięki temu rozpoczęliśmy mecz bardzo mocno i taką grę utrzymaliśmy do końca spotkania – twierdzi szkoleniowiec Azotów.

Puławianie bardzo dobrze rozpoczęli mecz i po sześciu minutach prowadzili już 7:1. – Rozmawiałem z zawodnikami przed meczem, że nie możemy się dać stłamsić, a było widać, że jesteśmy przytłoczeni nową halą i tak liczną publicznością – mówi Bartosz Jurecki, trener Piotrkowianina. – Dla wielu chłopaków był to chyba pierwszy mecze przed taką publicznością i nie robiliśmy tego, co mieliśmy. Graliśmy bojaźliwie, a z takim rywalem, jak Azoty nie można sobie na to pozwolić. Byliśmy chyba trochę przestraszeni, nie do końca wierzyliśmy, że możemy stąd coś wywieźć. Graliśmy za wolno i przewidywalnie. Spodziewałem się, że będzie to bardzo ciężki mecz, ale liczyłem na bardziej wyrównaną walkę – dodaje szkoleniowiec drużyny z Piotrkowa.