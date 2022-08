Jubileuszowy Tour de Pologne przejedzie przez lubelskie? Czesław Lang ustala trasę przyszłorocznego wyścigu

Wyścig przed rokiem wrócił na Lubelszczyznę po kilkuletniej nieobecności. Ze współpracy były zadowolone obie strony i Czesław Lang szybko ogłosił trasę na 2022 rok, na której znalazły się m.in. Lublin, Chełm, Zamość i Kraśnik. Wszystko wskazuje na to, że za rok kilka etapów ponownie wyznaczonych będzie w naszych regionie. - Mam już trzy etapy, ale nic nie powiem. Musi być niespodzianka. To jest mega ciężka układanka, dlatego pracuje się nad tym ponad rok - przyznaje dyrektor generalny TdP.

Czesław Lang podkreśla walory promocyjne dla regionów i miast przez które przejeżdża wyścig. - Oglądając transmisję telewizyjną widać, jak pięknie jest pokazana walka kolarzy, ale i cały region. Transmisja trafia do ponad 100 państw. To jest pięć godzin z jednego etapu, w czasie których pokazujemy Polskę. Mam nieraz żal do ocen, że po co ten wyścig, po co to robić. Tak mówi ktoś, kto tego nie rozumie - podkreśla.